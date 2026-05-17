Merijn kreeg op jonge leeftijd een tumor, nu fietst hij de Alpe d'HuZes

Je bent al je hele puberteit ziek, zonder echt te weten waardoor. Maar als je voor een niersteen naar het ziekenhuis moet, wordt ineens duidelijk waarom: er zit een tumor op je bijnier. Het overkwam de inmiddels 23-jarige Merijn Loseknoot. Terwijl hij nog altijd herstellende is, zet hij zijn ziekte om in daden. Volgende maand wil hij samen met zijn studententeam van de roeivereniging zes keer de Alpe d'HuZes op fietsen.

Dat wist hij al toen hij vorig jaar uit het ziekenhuis kwam. "Terwijl mijn arts zei dat ik dat eigenlijk niet moest doen, ben ik toch de indoorversie van de Alpe d'HuZes gaan fietsen in Nederland", vertelt hij lachend. "Ik zat continu aan zware medicijnen, maar wist hem af te maken. En toen dacht ik: volgend jaar voor het 'echie'."

Cortisol

Twee jaar geleden kwam Merijn er per toeval achter dat er een tumor in zijn lichaam zat. "Ik was mijn hele puberteit al ziek. Ik had zwakkere botten, een enorm dik gezicht en mijn energielevel was niet goed. Toen ik naar het ziekenhuis moest voor een niersteen, bleek waarom."

Op een scan was een tumor op zijn bijnier te zien. De bijnier regelt de aanmaak van cortisol in het lichaam. Dat hormoon is essentieel voor het regelen van de bloeddruk, het immuunsysteem en de stofwisseling.

Ondanks dat de revalidatie lang duurde en hij nog steeds aan zijn lichaam moet werken, voelt hij zich goed. In ieder geval goed genoeg om deel te nemen aan Alpe d'HuZes. Bij zijn studentenroeivereniging in Utrecht zette hij een team op. "We gaan echt voor de volle zes keer de berg op. Iedereen in ons team heeft een motivatie om dit te doen."