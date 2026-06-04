Recordopbrengst Alpe d'HuZes: ruim 25 miljoen voor kankeronderzoek

De negentiende editie van het sportevenement Alpe d'HuZes heeft iets meer dan 25 miljoen euro opgeleverd, een recordbedrag. Dat meldt de organisatie donderdagavond. Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

In de Franse Alpen beklommen donderdag bijna 5.500 deelnemers vanaf 04.30 uur de beroemde berg. Dat deden zij te voet of met de fiets, en maximaal zes keer. Met donaties werd daarbij geld ingezameld. Naast het fysieke evenement in Frankrijk vond dit jaar ook weer een binnenvariant plaats in Rotterdam Ahoy. Daar beklommen 517 deelnemers virtueel de berg.

Er werd tot nu toe 25.020.619 euro opgehaald. Daarbij zit ook een donatie van 6 miljoen euro die de Rabobank eerder al deed. Het definitieve bedrag van deze jubileumeditie wordt in oktober bekendgemaakt. Vorig jaar kwam het eindbedrag uit op 19.386.566 euro.

Trots

"Ik kijk met enorme trots en dankbaarheid terug op een bijzondere week en koersjaar", zegt afzwaaiend voorzitter Erik Jutstra van Alpe d'HuZes. "Dankzij de inzet van de deelnemers, de vele vrijwilligers en alle donateurs en sponsoren hebben we in ons twintigjarig bestaan samen dit recordbedrag opgehaald."

De eerste editie van het evenement vond plaats in 2006. Sindsdien hebben volgens de organisatie naar schatting tussen de 80.000 en 100.000 mensen meegedaan. De Alpe d'Huez werd door hen meer dan 1 miljoen keer beklommen. In totaal werd in die periode ruim 271 miljoen euro opgehaald. Volgens de organisatie is daarmee financiering mogelijk gemaakt voor 380 kankeronderzoeken die hebben bijgedragen aan betere behandelingen, meer kennis en het verbeteren van het leven van mensen met de ziekte.

De beklimming van de Alpe d'Huez begint in Le Bourg d'Oisans. De route is bijna 14 kilometer lang en telt 21 genummerde haarspeldbochten. In totaal overbruggen deelnemers 1.061 hoogtemeters.