Roparun haalt tijdens 35e editie 5 miljoen euro op

De 35e editie van de Roparun heeft iets meer dan 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. Dat is zaterdagavond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam.

De organisatie had van tevoren 5 miljoen euro als doel gesteld. Het totaal kwam nu uit op 5.045.030 euro.

Aan het driedaagse loop- en fietsevenement dat plaatsvond in het pinksterweekend deden ruim tweehonderd teams mee. In totaal ging het om zo'n 5000 deelnemers.

Een deel vertrok uit de Franse plaats Castres, een andere groep begon in Enschede. De finish op tweede pinksterdag was op de Coolsingel in Rotterdam.

De loop ging in de beginjaren van Rotterdam naar Parijs, het evenement dankt zijn naam aan een samenvoeging van die twee steden. Met deze editie vroeg Roparun in het bijzonder aandacht voor kinderkanker. In 2025 bracht de estafetteloop 4,7 miljoen euro op.

Iedereen bij de Roparun heeft zijn eigen verhaal, zo ook Ellen. Die liep voor Ruud.