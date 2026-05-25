Roparun finisht in Rotterdam: hitte zorgt voor spannende slotdag

Na drie dagen en ruim vijfhonderd kilometer hardlopen kwamen maandag zo'n vijfduizend deelnemers van de Roparun aan in Rotterdam. Op de Coolsingel finishden de meer dan tweehonderd teams, die geld ophalen voor mensen met kanker. De aankomst zorgt ieder jaar voor veel emoties bij lopers, begeleiders en vrijwilligers.

Vorig jaar bracht het evenement een recordbedrag op:

0:57 Roparun levert ruim 4,7 miljoen euro op voor mensen met kanker

De Roparun bestaat dit jaar 35 jaar. Wat ooit begon als een kleine estafetteloop met dertien teams, is uitgegroeid tot een groot evenement met honderden vrijwilligers en deelnemers uit binnen- en buitenland. Het streefdoel van dit jaar is om vijfmiljoen euro op te halen voor projecten die het leven van mensen met kanker draaglijker maken.

Vanwege de tropische temperaturen gold tijdens de slotdag een hitteprotocol. De organisatie riep deelnemers op goed te drinken en alert te zijn op oververhitting.

Geen medische noodsituaties

Ondanks de hitte en droogte onderweg zijn er tijdens de Roparun geen medische noodsituaties geweest, meldt de organisatie. Langs de route stonden ongeveer 30.000 flessen water klaar en deelnemers kregen extra voedingssupplementen mee om uitdroging te voorkomen.

Het laatste team kwam maandag rond 19.00 uur onder luid applaus binnen, aldus de organisatie. Tot maandagavond is er bijna 3,8 miljoen euro gedoneerd. De meeste acties lopen nog een paar weken door. Het uiteindelijke doel van de organisatie is om 5 miljoen euro op te halen. Het eindbedrag wordt op 6 juni bekendgemaakt.