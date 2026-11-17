De 18-jarige Jorn Kappert heeft dinsdagochtend in Harlingen samen met een andere omstander een ouder echtpaar uit een zinkende auto gered. Toen hij de wagen in het water zag liggen, twijfelde hij geen moment. Hij trok zijn kleren uit en sprong in zijn onderbroek het koude water in. "Ik dacht: dit gaat heel kut worden, maar als ik niets doe gaan die mensen het waarschijnlijk niet overleven."

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Rond 10.10 uur kreeg de politie een melding van een auto te water aan de Rozengracht. Jorn was net terug van het sporten toen hij het voertuig zag drijven. Omstanders vertelden hem dat er nog mensen in zaten. Hij trok snel zijn schoenen, broek en trui uit en sprong het water in. De autodeur ging aanvankelijk moeilijk open. Pas toen hij zijn voeten tegen de wagen zette, kreeg hij de deur open.

Op de passagiersstoel zat een oudere vrouw, die Jorn uit de auto wist te halen. Haar man zat nog achter het stuur, maar kreeg zijn veiligheidsgordel niet los. Ondertussen zonk de auto steeds verder en werd het voor Jorn moeilijk om bij de bestuurder te komen. Gelukkig sprong een tweede omstander het water in. Die wist de deur aan de bestuurderskant te openen en de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

'Geen ruimte voor twijfel'

Volgens de politie kwamen beide inzittenden snel op het droge. Ambulancepersoneel controleerde de betrokkenen ter plaatse, maar niemand bleek gewond. De twee redders werden na hun actie onder een warme douche gezet om weer op temperatuur te komen. "Het gaat goed met iedereen", laat de politie Noord-Nederland weten.

Jorn vertelt opvallend kalm over zijn reddingsactie. Volgens hem was er nauwelijks tijd om na te denken. "Geen ruimte voor twijfel, je moet het gewoon doen." Het echtpaar is inmiddels thuisgebracht. De auto zonk volledig en is later door een bergingsbedrijf uit het water getakeld.

Hoe de wagen in de gracht terechtkwam, is niet duidelijk. De politie doet geen verder onderzoek naar de oorzaak.