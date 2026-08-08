OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Held! Jongen van 15 neemt stuur over van onwel geworden bestuurder

Ongeluk

Gisteren, 21:23

Link gekopieerd

Een 15-jarige bijrijder van een bestelbus heeft zaterdagmiddag een heldendaad verricht in Oud-Beijerland. Nadat de bestuurder van een busje onwel werd, greep de jongen het stuur. De bus raakte van de weg, maar zo werd wel erger voorkomen.

Een politiewoordvoerder bevestigt aan Hart van Nederland dat het veel slechter had kunnen aflopen als de jongen niet het stuur had overgepakt. Een botsing met andere auto's is voorkomen.

Hoe het gaat met de 22-jarige bestuurder die onwel is geworden, is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De held zelf raakte niet gewond.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.