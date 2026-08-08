Held! Jongen van 15 neemt stuur over van onwel geworden bestuurder

Een 15-jarige bijrijder van een bestelbus heeft zaterdagmiddag een heldendaad verricht in Oud-Beijerland. Nadat de bestuurder van een busje onwel werd, greep de jongen het stuur. De bus raakte van de weg, maar zo werd wel erger voorkomen.

Een politiewoordvoerder bevestigt aan Hart van Nederland dat het veel slechter had kunnen aflopen als de jongen niet het stuur had overgepakt. Een botsing met andere auto's is voorkomen.

Hoe het gaat met de 22-jarige bestuurder die onwel is geworden, is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De held zelf raakte niet gewond.