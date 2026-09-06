Heldendaad coureur Loek gaat wereld over: 'Heb mijn leven aan je te danken'

Normaal gesproken trekt Max Verstappen tijdens een raceweekend de meeste aandacht van Nederlandse raceliefhebbers, maar nu zijn alle ogen gericht op Loek Hartog. En dan niet alleen in eigen land, maar vanuit de hele wereld.

De 23-jarige coureur zag tijdens een GT-race in China een concurrent crashen en twijfelde geen moment toen hij een enorme vuurbal zag. Hij stopte zijn auto, pakte een brandblusser en trok de Britse Ollie Millroy uit zijn racewagen. Beelden van de redding gingen vervolgens de wereld over.

Bekijk hier de reddingsactie:

De reacties zijn lovend en veel mensen spreken van een heldendaad. Ook Loek, inmiddels in het vliegtuig terug naar Nederland, heeft dat meegekregen. "Het is bijna onmogelijk voor mij om iedereen te beantwoorden, zoveel liefde en zoveel support. Het is bijna te veel. Ik denk dat ik wel meer dan 3.000 berichten heb ontvangen van de hele autosport community, van onbekenden en van idolen voor mij."

'Mijn instinct zorgde ervoor'

Hartog zag het ongeluk voor zich gebeuren. "Ik reed op het rechte stuk en zag in de verte auto's vechten om een positie. Ik herinner me een vuurbal en realiseer me direct, met zo'n vuurbal is iemand niet in staat om zelf de auto uit te komen. Mijn instinct zorgde ervoor dat ik direct op het 'plaats delict' was."

Na afloop wilde Hartog de beelden zo snel mogelijk terugzien. "De beelden terugzien was het eerste wat ik nodig had. Niemand had een idee wat er was gebeurd in eerste instantie. Mijn eerste vraag aan de organisatie was of ik die beelden zelf kon terugzien, ook om te kijken hoe ik heb gehandeld. Er waren 15 seconden dat ik in de overtuiging was dat het me niet ging lukken, je bent dan heel dichtbij maar je weet eigenlijk dat je niet kan helpen. Dan lukt het en is het een emmer van emoties die overloopt. Blij dat is zo is gelopen."

'Een wonder'

Hartog zocht Millroy later op. "Ik ben gisteravond langsgegaan, het was voor mij belangrijk om zijn vrouw te spreken. Hij is buiten levensgevaar, meer kan ik niet delen. Uiteindelijk heb ik denk 25 seconden in de vlammen gestaan. We zijn er beiden vanaf gekomen zonder enige brandwond en als je de beelden ziet is dat een wonder natuurlijk."

Millroy belandde in het ziekenhuis en laat op Instagram weten vijf gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand en vinger en een geperforeerde long te hebben. Hij is ervan overtuigd dat hij zijn leven aan Hartog te danken heeft. "Ik leef vanavond nog, volledig dankzij één man", schrijft Millroy. "Dank je, Loek. Ik heb mijn leven te danken aan jouw onbaatzuchtige daad vandaag."