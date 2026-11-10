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Zien! Nederlandse YouTuber redt levens in Ecuador

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:56

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Van heerlijk rondreizen door Ecuador naar een overstroming en mensen redden. Dat overkwam Sander, ook wel bekend als YouTuber Compa, en drie vrienden die daar aan het rondreizen waren. Een hevige regenval in Ecuador leidde tot een overstroming. Toen de vriendengroep noodkreten hoorden, sloegen ze te hulp. Een van zijn vrienden filmde delen van de redding, die nu online viraal gaat.

Het begon allemaal toen er midden in de nacht paniek ontstond. Sander en zijn vrienden hoorden hulpkreten. Ze twijfelden geen moment en gingen eropaf. Vol overgave sloopte Sander het dak waaronder ze geschreeuw vandaan hoorden komen. Hierdoor slaagde hij erin om een vrouw via het dak uit de woning te redden.

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'We zouden het zo weer doen'

En alsof dat nog niet genoeg was, redden de jongens ook nog een vrouw uit het stromende water en een jong kind uit een huis. Ook een hond kon rekenen op de hulp van de vier mannen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sander en zijn vrienden werden opgevangen in een noodopvang. Toen het weer licht werd en het weer opklaarde, zijn ze teruggegaan naar hun verblijf.

Inmiddels zijn Sander en zijn vrienden weer terug in Nederland. De schrik is grotendeels weggezakt, maar de gebeurtenissen in Ecuador zullen ze niet snel vergeten. De vele positieve reacties doen hen goed. En ondanks alle schrik, weten ze zonder twijfel dat ze het zo weer zouden doen!

Door Redactie Hart van Nederland
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