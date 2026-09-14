'Geen heldendaad': award voor chauffeurs op A58

De vrachtwagenchauffeurs Alex Koenen en Pascal Bourgigons, die in juni een mogelijk ernstig ongeluk op de A58 voorkwamen, zijn maandag flink verrast. Het duo werd door collega's en familie in het zonnetje gezet voor hun heldendaad. Zelf zien beide chauffeurs hun optreden nog altijd niet als een heldendaad. De verrassing vinden ze dan ook een beetje te veel van het goede.

De chauffeurs zagen begin juni op de snelweg bij Moergestel een auto slingeren. Achter het stuur zat een vrouw die bewusteloos was geraakt. Pascal reed met zijn vrachtwagen voor de auto en remde die geleidelijk af, terwijl Alex ernaast bleef rijden om het voertuig op de baan te houden. Zo kwam de auto uiteindelijk veilig tot stilstand en kon de vrouw worden geholpen.

Geen heldendaad

Maandag werden de twee nietsvermoedend opgewacht door collega's en familie. Tot hun grote verrassing kregen ze een award uitgereikt voor hun optreden. De chauffeurs zelf blijven er nuchter onder en willen van een heldendaad niets weten. Eerder vertelden de twee chauffeurs ook al aan Hart van Nederland dat ze het geen heldendaad vinden. "Ik zou het zo weer doen", zegt Alex.