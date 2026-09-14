OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Geen heldendaad': award voor chauffeurs op A58

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 23:00

De vrachtwagenchauffeurs Alex Koenen en Pascal Bourgigons, die in juni een mogelijk ernstig ongeluk op de A58 voorkwamen, zijn maandag flink verrast. Het duo werd door collega's en familie in het zonnetje gezet voor hun heldendaad. Zelf zien beide chauffeurs hun optreden nog altijd niet als een heldendaad. De verrassing vinden ze dan ook een beetje te veel van het goede.

De chauffeurs zagen begin juni op de snelweg bij Moergestel een auto slingeren. Achter het stuur zat een vrouw die bewusteloos was geraakt. Pascal reed met zijn vrachtwagen voor de auto en remde die geleidelijk af, terwijl Alex ernaast bleef rijden om het voertuig op de baan te houden. Zo kwam de auto uiteindelijk veilig tot stilstand en kon de vrouw worden geholpen.

Geen heldendaad

Maandag werden de twee nietsvermoedend opgewacht door collega's en familie. Tot hun grote verrassing kregen ze een award uitgereikt voor hun optreden. De chauffeurs zelf blijven er nuchter onder en willen van een heldendaad niets weten. Eerder vertelden de twee chauffeurs ook al aan Hart van Nederland dat ze het geen heldendaad vinden. "Ik zou het zo weer doen", zegt Alex.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vrachtwagenchauffeurs redden leven automobiliste: 'Het moest nu of nooit'
Persoonlijke verhalen
Vrachtwagenchauffeurs redden leven automobiliste: 'Het moest nu of nooit'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.