Vrachtwagenchauffeurs redden leven automobiliste: 'Het moest nu of nooit'

Twee vrachtwagenchauffeurs hebben woensdagochtend een verkeersongeluk op de A58 bij Moergestel voorkomen. Een vrouw werd onwel achter het stuur en begon op de snelweg tussen Oirschot en Tilburg te slingeren. Zelf spreken de chauffeurs niet van een heldendaad.

"We zijn vooral blij dat er niks ernstigs is gebeurd en er geen gewonden zijn gevallen", laat chauffeur Pascal Borigons weten. Hij en zijn collega waren met twee verschillende vrachtwagens onderweg vanuit de regio Eindhoven naar Kaatsheuvel voor een klus. Ter hoogte van Oirschot zagen ze een auto slingeren op de A58.

Onwel geworden

Borigons vertelt aan Hart van Nederland wanneer hij doorhad dat de automobilist waarschijnlijk onwel was geworden. "De auto reed eerst de vluchtstrook op en daarna weer met een ruk de rijstrook op, toen wist ik het wel."

De chauffeurs van een rioleringsbedrijf waren onderweg naar een klus, maar kwamen direct in actie. "Het ging zo snel, ik had geen tijd om mijn collega op te bellen. Ik dacht: het moet nu of nooit." Gelukkig begreep Alex Koenen, de andere vrachtwagenchauffeur, snel wat zijn collega van plan was.

Borigons minderde vaart, waardoor de elektrische auto uiteindelijk tegen zijn vrachtwagen aanstootte. Vervolgens wist Koenen de auto van achteren klem te zetten, waarna het voertuig veilig naar de kant kon worden gebracht.

Raam niet ingetikt

Ondertussen belde Borigons de hulpdiensten. "Ze zeiden dat we, zolang de automobilist nog ademde, niet het raam mochten intikken." De twee zagen achter het stuur een jonge vrouw die inderdaad onwel was geworden. "Haar oogleden waren aan het trillen, daardoor wisten we dat ze nog in leven was."

De chauffeurs moesten ongeveer vijf minuten wachten op de hulpdiensten. Die tikten vervolgens het raam in en brachten de jonge vrouw naar het ziekenhuis. Volgens de chauffeurs gaat het naar omstandigheden goed met haar.