Al maanden zit Annette opgesloten in haar eigen huis, want ze krijgt geen nieuwe rolstoel

Al 5 maanden zit Annette uit Harderwijk thuis. Ze is rolstoelafhankelijk en sinds haar buitenexemplaar in maart totaal de vernieling in werd geholpen bij een ongeval krijgt ze maar geen vervanging. Het bedrijf dat daar verantwoordelijk voor is, zegt last te hebben gehad van een computerstoring maar daar gelooft Annette inmiddels niks meer van. Ze wil weer naar buiten.

Op 1 maart ging het mis. Toen raakte de Harderwijkse schrijfster, die vanwege een dwarslaesie afhankelijk is van een binnen- en een buitenrolstoel, betrokken bij een ongeluk. Haar buitenrolstoel was in één klap niet meer bruikbaar. En dat terwijl ze onder andere voor haar werk, maar ook gewoon haar welzijn, naar buiten wil. "Ik had net boodschappen gedaan en was bijna thuis. Toen werd ik op de stoep aangereden. Echt een harde klap, want de rolstoel was total loss. En sindsdien is het kommer en kwel met de vervanging."

Officiële klacht

Want die vervanging moet komen van Welzorg, een landelijke opererende organisatie van thuiszorgmiddelen. Er zijn al een paar pogingen geweest om een vervangend exemplaar te regelen, maar dat liep iedere keer mis. Zo is er een totaal verkeerde rolstoel afgeleverd en ook een keer een exemplaar dat maar half nieuw was. Dus tot nu toe zit Annette zonder en dat is ze zat. "Ik heb in juni een officiële klacht ingediend."

Welzorg zegt in een reactie het voorval te betreuren. " Hiervoor hebben wij onze excuses aan mevrouw aangeboden. In overleg met cliënte, de gemeente en Welzorg is gezocht naar een passende oplossing die aansluit bij haar persoonlijke situatie en past binnen de richtlijnen van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Uiteindelijk is er gekozen voor een nieuwe rolstoel." Mede vanwege de overgang naar een nieuw systeem is de bestelling van de rolstoel vertraagd, zegt Welvorg. "De levering staat gepland voor de tweede helft van augustus 2025."

Annette is sceptisch over de nieuwe bezorgdatum. "Op 20 augustus. Nou... daar geloof ik niks meer van. Ze op de blauwe ogen geloven doe ik niet meer. En hoeveel mensen hebben hier wel niet mee te maken? Ik ben vast niet de enige."