Berry en Anneke maken voor overleden Joyce (8) vaart in aangepaste luchtballon

De Nationale Vereniging de Zonnebloem heeft afgelopen woensdag een nieuwe luchtballon gedoopt. Berry en Anneke Maanders uit Zevenbergen mochten de eerste vaart maken. De vlucht is een eerbetoon aan hun nichtje Joyce (8), die in 1996 overleed. Joyce won met een tekenwedstrijd een ballonvaart, maar die heeft ze nooit kunnen maken.

Vlak voordat Joyce de ballonvaart zou maken, overleed ze plotseling aan een hersenbloeding. Ook Berry heeft een hersenbloeding gehad. Daardoor zit hij nu in een rolstoel. Dat ze deze ballonvaart kunnen maken, is "echt iets heel bijzonders", vertelt Anneke aan Hart van Nederland. De luchtballon heeft namelijk een volledig aangepaste mand voor mensen met een lichamelijke beperking.

'Alles komt samen'

Nationale Vereniging de Zonnebloem, die de ballonvaart mogelijk maakt, zet zich in voor mensen met een lichamelijke handicap. "Het raakt ons diep, want het doet ons meteen denken aan mijn nichtje Joyce. Het bijzondere is ook nog dat ze ontzettend hield van zonnebloemen", zegt Anneke.

Het voelde alsof alles samenkwam. Anneke

"Mijn man is aangesloten bij de Zonnebloem. Toen we hoorden dat we die ballonvaart konden maken, raakte dat me enorm. Het voelde alsof alles samenkwam. Door die herinnering aan Joyce, wilden we het meteen doen."

In bovenstaande video zie je hoe Berry en Anneke de ballonvaart ervaarden.