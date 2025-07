Zieke Emma kan op deze bijzondere manier Oranjeleeuwinnen volgen tijdens EK

De 14-jarige Emma Janssen kon woensdag het avontuur van de Oranjeleeuwinnen wel op een hele bijzondere manier volgen. Door een zeer zeldzame genafwijking en een hartziekte kan zij niet afreizen naar Zwitserland om de wedstrijden van Nederland tijdens het EK vanuit een stadion te volgen. Toch kon ze door een initiatief van het UEFA Foundation, in samenwerking met de KNVB en FC Robinstijn, meegenieten van het toernooi.

Terwijl Emma in het Brabantse Mill is, kon zij een robot die in het stadion in Zwitserland zit, besturen. Via deze robot zag ze woensdag onder meer de warming up van de Oranjeleeuwinnen. Zo voelde het voor haar toch alsof ze er in het stadion bij was. "Erg leuk dat ik zo kan zien", vertelt Emma. "Ik vind voetbal namelijk erg leuk. Zelf doe ik aan Powerchair-voetbal bij NEC." Recent werd ze hiermee landskampioen en was ze topscoorder van de dag.

Volgens moeder Saskia Schouten vindt Emma het ook wel spannend en is het bijzonder dat haar dochter er toch soort van bij kan zijn: "Ze heeft een zeer zeldzame genafwijking en een hartziekte. Ze is hierdoor sneller moe dan een ander kind. Ze heeft ook een rolstoel voor langere afstanden. Naar Zwitserland gaan is dan ook een enorme drempel. Dit initiatief is dan ook harstikke leuk voor haar."

Positieve impact

Het gaat om een internationaal initiatief van de UEFA Foundation. "In Nederland werken wij hier samen met de KNVB aan mee. Zieke kinderen die niet in staat zijn om naar het stadion te komen, krijgen toch de stadionervaring mee en ze ontmoeten mogelijk hun helden. Het biedt zoveel mogelijkheden. Dit geeft een positieve impact en een herinnering die lang bij ze blijft", vertelt Mira Groeliker, vrijwilliger bij FC Robinstijn.