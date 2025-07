Hollandse winkel in Zwitserland draait op volle toeren tijdens EK

Waar ter wereld Nederlanders ook wonen, het stukje verbintenis blijft. Zo is Wolfram Peper bijna 20 jaar geleden verhuisd met zijn vrouw naar Zwitserland en runt hij inmiddels al bijna 10 jaar met trots 'Das Holländische Lädeli' in Adliswil, de enige Nederlandse winkel in Zwitserland. De winkel is populair onder vele Nederlanders, maar trekt tegenwoordig ook steeds meer andere nationaliteiten, die genieten van typische Hollandse producten zoals stroopwafels en bitterballen. Hart van Nederland greep het EK Voetbal aan om langs te gaan.

600 Nederlandse producten op 45 vierkante meter, dat biedt Wolfram aan. "Het is wel complex met importeren, zo zitten er bijvoorbeeld vanuit Zwitserland extra kosten op aardappelen en vlees. Dus ja, dat is wel duur." De prijzen liggen gemiddeld 3x hoger dan de Nederlandse prijzen, gaat hij verder. "Maar de boodschappen zijn in Nederland ook flink gestegen dus het gat is wel minder groot."

Het product dat het meest verkocht wordt? Dat zijn toch echt de bitterballen. Ook tijdens dit Europees Kampioenschap worden de snacks veel verkocht. "Dinsdag of woensdag komt er weer een hele pallet met bitterballen, maar de grote ondernemers hebben deze voor het EK al ingekocht, denk ik." Naast de bitterballen verkoopt de winkel ook nog wat andere EK-producten. "Wij hebben T-shirts en wat versierselen ingekocht voor het EK, maar geen tompouces. Dat is lastig met versproducten. Ook leeft het EK hier nog niet."

Hoe gaat het met de Oranjeleeuwinnen?

De voetbalsters van Oranje begonnen het EK met een overtuigende 3-0-zege op debutant Wales. Vivianne Miedema bracht de ploeg van bondscoach Andries Jonker in Luzern vlak voor rust na een moeizame eerste helft op voorsprong met haar honderdste interlandtreffer. Victoria Pelova en Esmee Brugts scoorden na rust.

De Oranjevrouwen moesten eigenlijk wel winnen van Wales, de laagst gerangschikte ploeg op dit EK, om een kans te maken in de poule. Titelverdediger Engeland en Frankrijk zijn de volgende tegenstanders. De twee toplanden staan vanaf 21.00 uur tegenover elkaar.