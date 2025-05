Jasmijn (14) wacht al jaar op rolstoel: 'Zij is ook gewoon een mens'

Een rapport van de Rekenkamer laat zien dat veel Amsterdammers te lang moeten wachten op Wmo-hulpmiddelen. Een pijnlijk voorbeeld is Jasmijn, een 14-jarig meisje dat door een fout op fout al bijna een jaar geen passende rolstoel heeft. Haar moeder Hanna voelt zich niet serieus genomen door de gemeente. "Bij Bol.com kan je alles precies volgen, hoezo kan ik niets vinden over de voortgang van de rolstoel van mijn dochter?", vraagt Hanna zich af.

Ook landelijk gezien is het aanvragen van hulpmiddelen als rolstoelen een probleem, ondanks dat er jaren geleden afspraken zijn gemaakt met onder meer gemeenten en verzekeraars om deze middelen sneller te leveren.

Moeder Hanna Yoo wacht al maanden op een rolstoel voor haar dochter Jasmijn. "Er gaat zoveel tijd en geld in zitten. Jasmijn is ook gewoon een mens. Ik denk niet dat er kwade wil achter zit; dat ze denken 'we gaan haar expres langer dan een jaar laten wachten'. Het is onmacht en onverschilligheid", zegt Hanna. "Beseffen ze het wel dat ze ons leven kunnen breken of maken? Het heeft heel veel impact als zij niet naar buiten kan."

Met de rolstoel kan Jasmijn bewegen. "Ze praat niet, dus als ze zelf rijdt, kan ze ook laten zien wat ze wil. En naar mensen toe. Dat is verfrissend. Ze voelt zich dan meer als een mens."

Ik ben heel blij met WMO dat we dit krijgen. Maar het is wel de bedoeling dat we het dan echt krijgen. Hanna

Waarschijnlijk is de rolstoel in september klaar, na 1 jaar en 3 maanden wachten. "Twee weken voor levering dachten we: laten we eens checken. De rolstoel bleek niet eens besteld. Als ik bij Bol.com bestel, kan ik alles op de voet volgen. Waarom kan dat niet bij de rolstoel van mijn eigen dochter?"

Op een andere manier de rolstoel bestellen, is geen optie voor Hannah. "Zo'n rolstoel kost duizenden euro's, dat kan ik niet betalen. Ik ben heel blij met WMO dat we dit krijgen. Maar het is wel de bedoeling dat we het dan echt krijgen."