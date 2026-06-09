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Vrouw wil voor 2500 euro aan cadeaukaarten kopen: winkelier voorkomt oplichting

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:19

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Dankzij de oplettendheid van winkelier Dictus van der Meulen en zijn vrouw uit Sneek is een oudere vrouw vorige week behoed voor een grote internetoplichting. De vrouw wilde voor 2500 euro aan cadeaukaarten kopen nadat zij online in contact was gekomen met een man. Hij beweerde op een olieplatform te werken en geld nodig te hebben om naar Nederland te kunnen reizen.

"Als je dat hoort, weet je wel genoeg", zegt Van der Meulen tegen Hart van Nederland. De vrouw bleek eerder al voor ongeveer duizend euro aan cadeaukaarten te hebben gekocht en de codes te hebben doorgestuurd. De winkelier vertrouwde het niet en nam haar apart. Hij zette een kop koffie en schakelde de politie in.

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Kwetsbare ouderen

Van der Meulen ziet dit soort situaties steeds vaker. "Normaal kopen mensen een cadeaukaart van 20 euro, maar soms gaat het ineens om honderden of duizenden euro's", vertelt hij. Vooral ouderen die online een band opbouwen met iemand blijken kwetsbaar voor deze vorm van oplichting. De ondernemer weigert in zulke gevallen de kaarten af te rekenen en gaat altijd het gesprek aan.

De politie is lovend over het optreden van de winkelier en stelt dat de oplichting zonder zijn ingrijpen waarschijnlijk was doorgegaan. Ook doet de politie een oproep aan andere winkeliers om waakzaam te zijn bij opvallend grote aankopen van cadeaukaarten. Oplichters gebruiken deze methode vaker omdat het geld na het delen van de codes vrijwel direct verdwijnt en vrijwel niet meer terug te halen is.

Door Redactie Hart van Nederland

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