Te mooi om waar te zijn: duizenden bezoekers trappen in nepwebwinkel van politie

Een PlayStation 5 met dikke korting, een nieuwe laptop voor een schijntje of een draadloze stofzuiger voor de helft van de prijs: het klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het vaak ook. Toch blijven we graag zoeken naar goede deals op het wereldwijde web. Een nepwebwinkel van de politie trok de afgelopen weken duizenden bezoekers. Maar wie dacht een koopje te scoren, komt bedrogen uit: wie iets probeert te kopen, krijgt direct een waarschuwing van de politie.

De politie lanceerde de website pakjedealsnu.nl om mensen te waarschuwen voor oplichting via webwinkels. Binnen enkele weken bezochten meer dan 12.000 mensen de site, zo meldt de politie. De meeste bezoekers kwamen via sociale media en werden vooral aangetrokken door goedkope koffiemachines en steelstofzuigers. Volgens het Landelijk Meldpunt Internetoplichting probeerden zeker 600 bezoekers daadwerkelijk een aankoop te doen, schrijft het AD.

Vreemde zaken

De webshop lijkt op het eerste gezicht betrouwbaar, met beloftes van gratis bezorging en duizenden positieve reviews. Maar wie beter kijkt, ontdekt vreemde zaken: het Kamer van Koophandel-nummer blijkt van de politie te zijn, het opgegeven adres is een politiebureau en alle socialemediaknoppen leiden naar de politiewebsite. Zelfs de zogenaamd lovende reviews op Trustpilot bevatten alleen negatieve reacties, zoals "oplichters" en "schoften".

De politie benadrukt dat de website bedoeld is om te waarschuwen voor de risico’s van online aankopen via verdachte webwinkels. "Eerst checken, dan bestellen," is de boodschap die ze met deze actie willen meegeven. De nepwebwinkel blijft voorlopig online om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van internetoplichting.