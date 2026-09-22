Emotioneel weerzien: Zr.Ms. De Ruyter na half jaar rerug in Den Helder

Na bijna een half jaar op zee keert marineschip Zr.Ms. De Ruyter dinsdag terug in de haven van Den Helder. Op de kade wachten familie en vrienden de ruim 200 bemanningsleden op voor een emotioneel weerzien.

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Het luchtverdedigings- en commandofregat vertrok in april voor een internationale missie naar de Indo-Pacific. Onderweg deed het schip onder meer India, Indonesië, de Filipijnen, Vietnam en Japan aan.

Naar de Straat van Hormuz

Tijdens de reis veranderde de opdracht. In plaats van door te varen richting Hawaï zette Zr.Ms. De Ruyter koers naar de Straat van Hormuz. Daar lag het schip maandenlang paraat voor een mogelijke internationale militaire missie in de strategisch belangrijke zeestraat.

Nederland maakt deel uit van een internationale coalitie die een missie voor de Straat van Hormuz voorbereidt. Een besluit over een actieve Nederlandse bijdrage is nog niet genomen. Inmiddels neemt marineschip Zr.Ms. Evertsen de taken van De Ruyter over.

Voor de bemanning zit de lange uitzending er nu op. Na maanden op zee volgt dinsdag het moment waar velen naar hebben uitgekeken: de terugkeer naar huis en het weerzien met hun dierbaren.