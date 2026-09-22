OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Emotioneel weerzien: Zr.Ms. De Ruyter na half jaar rerug in Den Helder

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:32

Na bijna een half jaar op zee keert marineschip Zr.Ms. De Ruyter dinsdag terug in de haven van Den Helder. Op de kade wachten familie en vrienden de ruim 200 bemanningsleden op voor een emotioneel weerzien.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Het luchtverdedigings- en commandofregat vertrok in april voor een internationale missie naar de Indo-Pacific. Onderweg deed het schip onder meer India, Indonesië, de Filipijnen, Vietnam en Japan aan.

Naar de Straat van Hormuz

Tijdens de reis veranderde de opdracht. In plaats van door te varen richting Hawaï zette Zr.Ms. De Ruyter koers naar de Straat van Hormuz. Daar lag het schip maandenlang paraat voor een mogelijke internationale militaire missie in de strategisch belangrijke zeestraat.

Nederland maakt deel uit van een internationale coalitie die een missie voor de Straat van Hormuz voorbereidt. Een besluit over een actieve Nederlandse bijdrage is nog niet genomen. Inmiddels neemt marineschip Zr.Ms. Evertsen de taken van De Ruyter over.

Voor de bemanning zit de lange uitzending er nu op. Na maanden op zee volgt dinsdag het moment waar velen naar hebben uitgekeken: de terugkeer naar huis en het weerzien met hun dierbaren.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Huwelijksaanzoek en blije gezichten bij terugkeer mariniers na NAVO-missie
Persoonlijke verhalen
Huwelijksaanzoek en blije gezichten bij terugkeer mariniers na NAVO-missie
Voor het eerst in 10 jaar krijgt de Marine een nieuw schip: neem een kijkje
Beleid
Voor het eerst in 10 jaar krijgt de Marine een nieuw schip: neem een kijkje
Russisch fregat in Nederlands deel Noordzee, nieuw marineschip Zr.Ms. Den Helder alert
Verkeer
Russisch fregat in Nederlands deel Noordzee, nieuw marineschip Zr.Ms. Den Helder alert
Marineschip Zr.Ms. Tromp is terug na 5 maanden: familieleden opgelucht en trots
Werk
Marineschip Zr.Ms. Tromp is terug na 5 maanden: familieleden opgelucht en trots
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.