Bijzonder eerbetoon: zoon René Karst vernoemt dochter naar overleden zanger

Thomas Karst, de zoon van de overleden volkszanger René Karst, heeft zijn pasgeboren dochter naar zijn vader vernoemd. "Op vrijdag 13 maart zijn wij trotse ouders geworden van Liva Renée Karst", laat de kersverse vader weten op Instagram.

Onder de Instagram-post van Thomas reageren veel oud-collega’s van René Karst ontroerd. Zo schrijft Wolter Kroes: "Lieverds, wat zou opa ongelooflijk trots zijn geweest. Ik geloof nergens in, maar ik weet wel dat hij ergens om een hoekje zit en een traantje wegpinkt. Heel veel geluk en liefde met de kleine."

Nederlandse muziekwereld opgeschrikt

Eind november 2025 werd de Nederlandse muziekwereld opgeschrikt door het onverwachte overlijden van volkszanger René. Zijn management maakte via Instagram bekend dat hij op 59-jarige leeftijd was overleden aan een hartstilstand.