Volkszanger Dennie geweigerd bij Danse Macabre vanwege lichaamsomvang: 'Ik voelde schaamte'

Het werd letterlijk een Danse Macabre voor bezoekers Mel en Den in de Efteling. Het duo had zich enorm verheugd op de splinternieuwe spookattractie in het pretpark, maar kwam van een koude kermis thuis. Een medewerker die de veiligheidsbeugels vast moest zetten, kreeg deze niet dicht vanwege de omvang van Dens buik. "Druk maar door, druk maar door", riep de volkszanger nog, maar de medewerker weigerde dat te doen.

Voor het oog van zo’n 100 andere bezoekers moest Dennie de spookattractie verlaten. Hij is er helemaal van ontdaan. "Dit had voorkomen kunnen worden door een teststoel te plaatsen, zodat je kunt zien of je het juiste postuur hebt," zegt Den. "Waarom doet men dit wel bij andere attracties, zoals Joris en de Draak en Baron 1898?"

Mel en Den plaatsten een video over hun ervaring op YouTube:

Een week lang keken Mel en Den al uit naar hun bezoek aan de Efteling. "Maar toen we eindelijk in de Danse Macabre zaten, werd Den alsnog de zaal uit gestuurd. We moesten ervan huilen." Boos zijn ze niet op het pretpark, "Wel teleurgesteld."

Pijnlijke situatie voorkomen

De Efteling betreurt de situatie, laat woordvoerder Steven van Gils aan Hart van Nederland weten. "Bij een achtbaan is dit in het verleden ook wel eens gebeurd. We kijken nu hoe we bezoekers voorafgaand aan hun bezoek aan een attractie beter kunnen informeren, zodat we dit soort pijnlijke situaties kunnen vermijden. Wat betreft de veiligheidsbeugel: veiligheid staat bij de Efteling altijd voorop; onze medewerker heeft gehandeld zoals hij of zij moest handelen."