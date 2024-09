Efteling deelt eerste beelden van nieuwe attractie 'Danse Macabre'

De Efteling heeft maandag op Instagram de eerste beelden getoond van de nieuwe attractie "Danse Macabre". De attractie, die op de plek van het voormalige Spookslot staat, laat bezoekers een "dodendans" ervaren. Waaghalzen maken hierbij een vrije val van drie meter, die volgens de Efteling te vergelijken is met een "ronddraaiende munt die plat valt."

Op de beelden is een testrit van de attractie zonder passagiers te zien. De banken waarin bezoekers plaatsnemen, draaien rond, evenals de schijf waarop de banken staan. Ook is er een foto van de attractie gedeeld, waarop de attractie in een gekantelde positie te zien is.

'Kriebels in je buik'

Opmerkelijk is dat een pop van een spookdirigent centraal staat. Deze pop dirigeert het orkest dat het muziekstuk Danse Macabre speelt. De pop was al in 1978 bedacht bij de bouw van het Spookslot, maar werd destijds vanwege hoge kosten niet gerealiseerd.

Efteling-technicus Remco van Hoek vertelde eerder tijdens een perspresentatie dat de attractie zorgt voor "kriebels in je buik." "Je gaat alle kanten op en vliegt kantelend drie meter de lucht in. Daarom werken we met een adviesleeftijd vanaf acht jaar", aldus de technicus.

De attractie opent voor het publiek op donderdag 31 oktober, heel toepasselijk want het is dan Halloween.