Efteling sluit deuren, wachttijd Danse Macabre nog altijd anderhalf uur

De wachttijd in de rij voor de Danse Macabre bedraagt bij de sluiting van de Efteling nog altijd anderhalf uur. Een woordvoerder van het pretpark zegt dat de rij, net als het park, om 20.00 uur sluit, maar dat mensen die op dat moment nog in de rij staan wel nog een ritje mogen maken.

Donderdag was de eerste dag dat bezoekers van de Efteling de gloednieuwe attractie konden bewonderen. Danse Macabre is een 'spookspektakel' op de gelijknamige muziek van Saint-Saëns. Vanwege de nieuwe attractie ging het park donderdagochtend extra vroeg open.

Sinds de opening van de nieuwe attractie donderdag staat er al een heel lange rij. Zo is ook te zien in de video boven dit artikel.

De attractie bleek al snel erg populair. Vrij kort na de opening vormde zich een rij van ongeveer vier uur voor Danse Macabre. En ook vlak voor sluitingstijd stond er nog een lange rij, waardoor de attractie overuren gaat maken. Aangezien de wachttijd nog zo'n anderhalf uur bedraagt, verwacht de woordvoerder dat de attractie tot ongeveer 21.30 uur zal blijven draaien.

De woordvoerder durft niet te zeggen hoeveel mensen donderdag een ritje in de Danse Macabre hebben gemaakt. "We zijn heel tevreden", zegt hij over de openingsdag van de attractie. "Wachten is niet leuk, maar we merkten dat gasten heel relaxed en blij in de wachtrij stonden. Het was wat ons betreft een topdag."

ANP