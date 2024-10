Nieuwe griezelattractie Danse Macabre opent in de Efteling

In pretpark de Efteling opent donderdag een nieuwe attractie: Danse Macabre. Het toestel is onderdeel van een groter nieuw gebied in griezelthema van in totaal 17.000 vierkante meter.

Danse Macabre staat op de plek van het voormalige Spookslot, dat in 2022 sloot. Het nieuwe toestel is vernoemd naar een muziekstuk van de Franse componist Camille Saint-Saëns. Thema is de 'dodendans': een dans door dode mensen die uit hun graven zijn geklommen. Ook in het Spookslot speelde het stuk een rol. Elementen van die oude attractie zijn volgens de Efteling terug te zien in het nieuwe themagebied.

Bekijk de eerste beelden van de nieuwe attractie in de video bovenaan.

Huyverwoud

De attractie Danse Macabre bestaat uit een draaischijf, met daarop kleinere draaischijven met koorbanken waar de bezoekers in zitten. De grote schijf kantelt en beweegt op en neer. Danse Macabre is onderdeel van het Huyverwoud, het nieuwe griezelgebied met horeca, een souvenirwinkel en entertainment.