Bizar: ruim vier uur wachten voor nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Urenlang in de rij staan voor een nieuwe attractie in pretpark De Efteling: voor veel mensen klinkt dat niet als een leuk dagje uit. Toch staan duizenden bezoekers in de rij om als een van de eersten de Danse Macabre te ontdekken. De wachttijd voor de nieuwe attractie varieert van anderhalf tot vier uur. Het park blijft langer open donderdag om iedere bezoeker de kans te geven om het 'spookspektakel' te bezoeken.

De griezelige attractie opent donderdag voor het eerst haar deuren voor het publiek. Danse Macabre is onderdeel van een nieuw themagebied met griezelige sfeer, dat in totaal 17.000 vierkante meter beslaat. Aan het begin van de ochtend stond er een wachtrij van vier uur. Volgens het pretpark kunnen er per uur ongeveer 1250 mensen in de attractie, dat betekent dat er tijdens donderdagochtend naar schatting 5000 mensen stonden te wachten. Inmiddels is de wachtrij iets geslonken naar ruim twee uur.

Het park overweegt om aan het eind van de middag de wachtrij te sluiten, maar de mensen die er dan nog staan wel de kans te geven om in de draaiende attractie plaats te nemen. "De attractie zal echt wel langer doordraaien na sluitingstijd", verwacht de zegsman.

Lange wachtrij

Op sociale media delen bezoekers hun ervaringen en verrassing over de drukte. Zo begint de rij al vroeg na het betreden van het park, en volgens berichten op X reikt de rij al tot aan de watershow Aquanura.

De Efteling opende de toegangsdeuren tot het park iets eerder om de drukte bij de ingang te spreiden. Zodra de poorten opengingen, snelden de bezoekers naar het nieuwe spookachtige gedeelte van het park. Al snel liep de wachttijd voor de nieuwe attractie op tot meer dan 180 minuten.

Uiteindelijk loopt de wachtrij zelfs op tot ruim vier uur. Volgens sommige gasten in het park gaat het waarschijnlijk nog langer duren.

Vervanger Spookslot

Danse Macabre staat op de plek van het voormalige Spookslot, dat in 2022 sloot. Het nieuwe toestel is vernoemd naar een muziekstuk van de Franse componist Camille Saint-Saëns. Thema is de 'dodendans': een dans door dode mensen die uit hun graven zijn geklommen. Ook in het Spookslot speelde het stuk een rol. Elementen van die oude attractie zijn volgens de Efteling terug te zien in het nieuwe themagebied.

De attractie Danse Macabre bestaat uit een draaischijf, met daarop kleinere draaischijven met koorbanken waar de bezoekers in zitten. De grote schijf kantelt en beweegt op en neer. Danse Macabre is onderdeel van het Huyverwoud, het nieuwe griezelgebied met horeca, een souvenirwinkel en entertainment.