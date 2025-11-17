Armeense Mikael en zijn moeder dolblij: mogen tóch in Nederland blijven

De Armeense Mikael en zijn moeder mogen toch in Nederland blijven. Dat hebben hun advocaten laten weten. Na een lange periode van onzekerheid is er eindelijk duidelijkheid voor het tweetal.

Volgens de advocaten betekent dit besluit een grote opluchting. "Mikael en zijn moeder zijn dolblij en opgelucht dat zij eindelijk verder kunnen met hun leven, en dankbaar voor steun die zoveel mensen hen hebben gegeven", aldus de advocaten.

Een solidariteitsmars voor Mikael vorig jaar zomer trok honderden deelnemers:

2:22 Solidariteitsmars voor Mikael (11) trekt honderden mensen: 'Hij is al thuis'

Advocaat Flip Schüller legt uit dat de in Nederland geboren jongen mag blijven op basis van de relatie met zijn vader. Die heeft wel een verblijfsvergunning in Nederland. De ouders van Mikael zijn gescheiden en hij verblijft afwisselend bij zijn vader en moeder. Een eerdere aanvraag via de vader werd afgewezen.

Na juridische bezwaren van de advocaten is toch besloten dat Mikael en zijn moeder mogen blijven. De jongen krijgt een verblijfsvergunning en zijn moeder een zogeheten afgeleide verblijfsvergunning, voor gezinsleden.

Land uit

In april oordeelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog dat de jongen en zijn moeder het land uit moesten. Er was destijds landelijk veel aandacht voor de situatie van Mikael. Vorig jaar oordeelde de Raad van State dat de twee te lang uit beeld waren geweest bij betrokken instanties en dat de minister van Asiel en Migratie geen verblijfsvergunning hoefde te verlenen.