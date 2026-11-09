Al bijna 50.000 euro opgehaald voor kosten juridische strijd ouders Milou

De crowdfunding voor de ouders van de overleden Milou (17) loopt als een speer. Initiatiefnemers hebben deze eind oktober opgericht, om de ouders te helpen in de dure juridische strijd tegen dertien artsen die wilden dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek zou doen naar de vraag of Milou door haar omgeving was beïnvloed bij haar keuze voor euthanasie.

Inmiddels is er met 1556 donaties in twee weken tijd al 48.774 euro opgehaald. De juridische strijd heeft de ouders inmiddels tienduizenden euro's gekost. Volgens de initiatiefnemers zullen die kosten nog stijgen. Een groep van 21 mensen, onder wie hersenonderzoeker Dick Swaab en oud-rechter Theo Matthijssen, vindt het onterecht dat de ouders alle kosten zelf moeten dragen.

Ondraaglijk psychisch lijden

De dertien artsen steunden in een brief aan het OM een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de euthanasie van Milou. Daarbij wilden zij laten onderzoeken of haar naasten en behandelaars haar keuze voor euthanasie hadden beïnvloed.

Milou overleed in 2023 vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Haar ouders vinden dat zij in de brief onterecht worden beschuldigd. Mocht er bij de inzameling meer geld worden opgehaald, dan wordt dat bedrag over gemaakt naar de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en de Stichting Nooit Voorbij.