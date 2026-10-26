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Crowdfunding voor ouders Milou (17) voor dure strijd tegen artsen

Crowdfunding voor ouders Milou (17) voor dure strijd tegen artsen

Zorg

Vandaag, 14:13

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Voor de ouders van Milou Verhoof, die in 2023 op 17-jarige leeftijd overleed door euthanasie, is een crowdfunding gestart. Zij voeren een kostbare juridische strijd tegen dertien artsen die wilden dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek zou doen naar de vraag of Milou door haar omgeving was beïnvloed bij haar keuze voor euthanasie. De ouders vinden die suggestie onaanvaardbaar en stapten naar de tuchtrechter.

De dertien artsen steunden in een brief aan het OM een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de euthanasie van Milou. Daarbij wilden zij laten onderzoeken of haar naasten en behandelaars haar keuze voor euthanasie hadden beïnvloed.

Milou overleed vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Haar ouders vinden dat zij in de brief onterecht worden beschuldigd.

Kosten lopen flink op

De juridische strijd heeft de ouders inmiddels vele tienduizenden euro's gekost. Volgens de initiatiefnemers zullen die kosten nog stijgen.

Daarom is zaterdag een crowdfunding gestart. Een groep van 21 mensen, onder wie hersenonderzoeker Dick Swaab en oud-rechter Theo Matthijssen, vindt het onterecht dat de ouders alle kosten zelf moeten dragen.

Door Redactie Hart van Nederland

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