Ouders van Milou (17) krijgen namen ondertekenaars euthanasiebrief

De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof krijgen de euthanasiebrief met daarop de namen van alle veertien ondertekenaars. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdagochtend bepaald. De ouders van Milou, die in 2023 overleed, hadden in een kort geding om verstrekking van de brief gevraagd.

De brief werd in 2024 verstuurd en ondertekend door veertien artsen. Een aantal van deze artsen zou het OM hebben gevraagd een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van Milou.

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De moeder van Milou zegt in bovenstaande video dat zij en haar man niet meer veilig zijn. "De politie staat op dit moment voor ons huis te surveilleren", vertelt ze emotioneel aan de rechter.