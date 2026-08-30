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Psychiater Jim van Os biedt excuses aan voor 'euthanasiebrief' over Milou (17)

Zorg

Vandaag, 23:07

Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met dertien collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. Van Os betuigde zijn spijt zondag in het programma Zomergasten op NPO2.

De ouders van de tiener hebben een rechtszaak aangespannen tegen het Openbaar Ministerie. Ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. De namen van zes mensen zijn bekend. Het OM wil de namen van de acht anderen niet geven. De rechtbank in Den Haag doet daar donderdag uitspraak over.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

De moeder van Milou zegt in bovenstaande video dat zij en haar man niet meer veilig zijn. "De politie staat op dit moment voor ons huis te surveilleren", vertelt ze emotioneel aan de rechter.

Advocaat: ondertekenaars schuldig aan smaad

De advocaat van de ouders vindt dat de ondertekenaars zich schuldig hebben gemaakt aan smaad. De ouders zeggen dat ze ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze van hun dochter. Zij kreeg de euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden.

Door ANP

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