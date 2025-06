Milou (17) koos voor euthanasie, moeder Mireille vraagt aandacht met Blauwe Boom

Milou, de dochter van Mireille Verhoof, leed zwaar onder haar psychische problemen en kreeg na een 6 jaar durend traject op 2 oktober 2023 euthanasie. Milou wilde dat psychisch leed geen taboe meer zou zijn. Daarom besloot haar moeder Mireille om een buitenlands initiatief naar Nederland te halen: dode bomen blauw schilderen om aandacht te vragen voor mensen die zijn overleden door psychische problemen. Donderdag werd in Breda de eerste blauwe boom van Nederland onthuld.

"Het allerbelangrijkste is dat psychische problemen bespreekbaar zijn", vertelt Mireille Verhoof aan Hart van Nederland. Meer dan een jaar is er gewerkt aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen, maar donderdag was het eindelijk zover: de eerste blauwe boom staat in Nederland. Het initiatief is overgewaaid uit Australië.

Boom als gespreksstarter

Halil Osman werkt al ruim 20 jaar in de gesloten jeugdzorg en begeleidde Milou in het verleden. "Samen met mijn collega’s heb ik haar begeleid, en we kregen een speciale band. Ik heb haar beloofd er alles aan te doen om dit uit de taboesfeer te halen."

In Australië zag Halil voor het eerst blauw geverfde bomen, bedoeld als eerbetoon aan mensen die overleden zijn door psychisch lijden of euthanasie. "Ik dacht: dit moet ook naar Nederland komen."

De boom werd dinsdag geplaatst en donderdag officieel onthuld. Alleen al het plaatsen zorgde voor veel gesprekken, vertelt Mireille. "Mensen vroegen waar de boom voor was, en zo ontstonden er gesprekken over psychisch lijden. Ik ben ook al gebeld door ouders van kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt en die ook graag zo’n boom willen plaatsen."

Voor Mireille is daarmee het doel al deels bereikt. "Het zorgt voor gesprekken, precies wat Milou wilde. Laat dit de eerste boom van velen zijn in Nederland."

