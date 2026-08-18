Ouders overleden Milou (17) vragen rechter wie 'euthanasiebrief' schreven

De ouders van Milou Verhoof hebben dinsdag in een emotioneel appel aan de rechter gevraagd om de namen vrij te geven van de ondertekenaars van een brief. Die brief ging over de euthanasie van hun dochter en was gericht aan het Openbaar Ministerie.

Milou Verhoof was 17 jaar toen zij op 2 oktober 2023 overleed door euthanasie. In de brief zou een aantal artsen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. Het OM interpreteerde de brief anders.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Bedreigingen

De ouders stellen dat zij in de brief ten onrechte beschuldigd worden van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter, die euthanasie kreeg om uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. "Wij zijn kapotgemaakt door voor ons onbekende artsen met deze brief en ons rouwproces wordt sindsdien volledig overschaduwd", zei haar moeder in rechtbank. "Die actie verdient geen 'handen boven het hoofd' door het OM."

De moeder vertelde dat zij en haar man na de brief doodsbedreigingen ontvangen en ook aan huis worden bedreigd. "Als ouder je kind verliezen en voor altijd moeten missen is het ergste wat je kan overkomen. Als ouder daarna beschuldigd worden van het aanzetten tot de dood van je kind of medeplichtig zijn aan haar dood is met geen pen te beschrijven."

Ondertekenaars

De ouders hadden een kort geding aangespannen om achter de identiteit van de ondertekenaars te komen. Zij willen de artsen via de rechter en het tuchtrecht ter verantwoording roepen. Zolang de ouders niet weten wie zij moeten aanspreken, staan zij met "lege handen", aldus hun advocaat Richard Korver. Hij meent dat de ondertekenaars zich schuldig hebben gemaakt aan smaad.

Het OM ontving begin mei 2024 een brief van veertien artsen; zes van hun namen zijn bekend. Justitie wil de overige namen niet geven. "Wij zien dat niet als onze rol", zei een vertegenwoordiger van het OM. Dat hecht er grote waarde aan dat mensen zich anoniem kunnen melden zonder de angst dat hun namen bekend worden gemaakt.

Zorgvuldig uitgevoerd

Justitie benadrukte dat de artsen in de brief volgens hen geen verzoek hadden gedaan om een onderzoek te starten en dat ook nooit heeft overwogen, omdat een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie eerder al had geoordeeld dat de euthanasie volledig zorgvuldig was uitgevoerd.

De rechter doet op 3 september uitspraak.