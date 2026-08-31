Ouders Milou niet onder indruk van excuses psychiater: 'Opnieuw kwetsend'

De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie, zijn niet onder de indruk van de excuses van psychiater Jim van Os. Hij zei zondagavond in Zomergasten dat hij in 2024 zijn excuses aan de ouders heeft aangeboden vanwege een brief aan het Openbaar Ministerie. De ouders herkennen zich daar niet in.

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Van Os vroeg na het overlijden van Milou samen met dertien collega's in een brief aan het OM om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. Volgens Milous moeder zei de psychiater later tegen haar dat hij de commotie rond de brief "voor iedereen" jammer vond, maar nog volledig achter de inhoud stond.

De moeder van Milou zegt in onderstaande video dat zij en haar man niet meer veilig zijn. "De politie staat op dit moment voor ons huis te surveilleren", vertelt ze emotioneel aan de rechter.

1:57 Ouders overleden Milou willen namen artsen achter brief aan OM

'Dan mag je kritisch zijn'

De moeder zou Van Os vervolgens hebben gevraagd of hij daarmee ook nog achter het verzoek stond om onderzoek te doen naar haar en haar man. "Ja, er is wel iemand dood hè, dan mag je kritisch zijn", zou Van Os daarop volgens haar hebben geantwoord.

"De ouders kunnen hier met de beste bedoeling geen excuus van brouwen, zoals Van Os gisteren live op tv wel verkondigde", laten hun advocaten weten. "Voor hen is dit opnieuw erg kwetsend en naar de kijker toe bovendien misleidend."

Rechtszaak over namen ondertekenaars

De ouders hebben een rechtszaak aangespannen tegen het Openbaar Ministerie. Ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen.

Van zes ondertekenaars zijn de namen bekend. Het OM wil de namen van de acht anderen niet geven. De rechtbank in Den Haag doet daar donderdag uitspraak over.