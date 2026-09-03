Ouders Milou (17) willen nu ook acht andere artsen voor tuchtrechter

De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof willen ook tuchtklachten indienen tegen acht artsen die tot nu toe anoniem waren. Dat laten zij donderdag weten in een persverklaring van Namens De Familie, na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag waardoor de ouders de namen van alle veertien ondertekenaars van een brief aan het Openbaar Ministerie krijgen.

Tegen vijf artsen van wie de namen al bekend waren, loopt volgens de familie al een tuchtklacht. "Zodra wij de namen hebben van de overige artsen zullen ook tegen hen klachten worden ingediend", schrijft de familie in de verklaring.

Brief over overlijden Milou

Milou overleed in 2023 na euthanasie. Een jaar later stuurden veertien artsen een brief aan het OM. Daarin zou zijn gevraagd om een verkennend onderzoek naar de ouders en behandelaars van Milou. Volgens de familie waren de artsen niet haar behandelaars, hadden zij geen toegang tot haar medische dossier en kenden zij haar niet persoonlijk. Ook stelt de familie dat de artsen geen toestemming hadden om haar casus te gebruiken.

De ouders vinden dat zij door de brief ten onrechte verdacht zijn gemaakt. "Dit raakt ons enorm en vinden we in strijd met de beroepscode en wat je mag verwachten van medisch professionals", schrijft de familie.

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Klacht tegen dertien artsen

De tuchtklacht blijft volgens de familie gericht tegen dertien van de veertien ondertekenaars. Eén arts heeft volgens de verklaring bij de moeder van Milou excuses gemaakt voor wat de familie het oneigenlijk gebruik van haar casus noemt. Psychiater Jim van Os zei volgens de familie afgelopen weekend dat hij eerder excuses heeft aangeboden. De familie zegt daar anders tegenaan te kijken.