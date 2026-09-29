OM in hoger beroep tegen bekendmaking namen euthanasiebrief Milou (17)

De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof zouden na hun kort geding de euthanasiebrief met daarop de namen van alle veertien ondertekenaars krijgen. Na de uitspraak begin deze maand gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen die beslissing.

H et OM vindt dat burgers in vertrouwen hun zorgen met politie en justitie moeten kunnen delen zonder bang te hoeven zijn dat hun naam bekend wordt. De rechter heeft vanwege "klemmende redenen" hierop toch een uitzondering gemaakt. Het OM wil dat het gerechtshof in hoger beroep verduidelijkt hoe zo'n uitzondering mogelijk is.

De moeder van Milou zegt in bovenstaande video dat zij en haar man niet meer veilig zijn. "De politie staat op dit moment voor ons huis te surveilleren", vertelt ze emotioneel aan de rechter.

In een brief aan het OM hadden de artsen gevraagd een verkennend strafrechtelijk onderzoek te beginnen tegen de ouders en behandelaars van Milou. De ouders wilden de artsen daarop voor het tuchtrecht dagen en hadden daarvoor hun namen nodig.

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