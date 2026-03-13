'Kon niet slapen van de pijn', 1 op 5 Nederlanders mijdt tandarts om kosten

Voor veel Nederlanders is een bezoek aan de tandarts simpelweg te duur. Uit representatief onderzoek onder deelnemers van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 22 procent tandzorg heeft gemeden vanwege de kosten. Dat komt neer op ruim 1 op de 5 mensen.

In totaal zegt 32 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar de tandarts te hebben gemeden of bewust het maken van een afspraak te hebben uitgesteld, vanwege de kosten of om andere redenen. Dat betekent dat bijna één op de drie mensen geen controle of behandeling liet doen.

Kosten reden tandarts te mijden

Voor de grootste groep speelt geld dus de doorslaggevende rol om niet naar de tandarts te gaan. Sinds tandzorg voor volwassenen grotendeels uit het basispakket van de zorgverzekering is verdwenen, moeten veel behandelingen zelf worden betaald. Voor sommige mensen is dat niet meer op te brengen.

Naast de kosten noemt 10 procent angst voor de tandarts als reden om niet te gaan. Nog eens 5 procent geeft andere redenen aan. De percentages tellen op tot meer dan 32 procent omdat deelnemers meerdere antwoorden konden geven.

Pilot met gratis tandartsbus

Om die zorgmijding tegen te gaan, startte de gemeente Den Haag een pilot met een gratis tandartsbus. Mensen zonder tandarts of met geldproblemen kunnen daar terecht voor mondzorg.

De vraag blijkt groot: de agenda van de bus zit inmiddels tot het einde van de pilot vol. In de reportage hierboven zie je hoe groot de nood is en waarom er hoop is dat de tandartsbus een vervolg krijgt.