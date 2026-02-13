Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zorgrekening in je mail? Pas op voor oplichting

Zorgrekening in je mail? Pas op voor oplichting

Waarschuwen

Vandaag, 09:54

Link gekopieerd

Heb jij een mail gekregen over een 'openstaande vordering' van Infomedics? Betaal dan niet zomaar. Het bedrijf uit Almere waarschuwt dat er op dit moment valse e-mails rondgaan uit hun naam. Infomedics verstuurt rekeningen voor onder meer tandartsen, ggz en medisch-specialistische zorg. In de berichten wordt gevraagd om bedragen tussen ongeveer 115 en 157 euro over te maken.

Volgens het bedrijf zijn deze mails niet echt. Er zou geen datalek zijn geweest, maar criminelen zouden e-mailadressen hebben opgekocht en sturen nu berichten die sterk lijken op een officiële rekening.

Zo ziet de nepmail eruit

De phishingmail heeft als onderwerp 'Openstaande vordering - Infomedics'. Soms worden ook dossiernummers 67382 of 67385 genoemd om het bericht betrouwbaar te laten lijken. Ontvangers krijgen het verzoek om via een link direct te betalen.

Infomedics roept op om niet zomaar op links te klikken en geen geld over te maken.

Hoe controleer je of de mail wél echt is?

  • Naam van uw zorgaanbieder: Op een echte rekening staat altijd duidelijk vermeld bij welke zorgverlener je bent geweest.

  • Persoonlijke aanhef: Infomedics spreekt je in de mail aan met je (achter)naam.

  • IBAN-nummer: Infomedics gebruikt alleen rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58.

  • Betalingskenmerk: Dit bestaat uit 14 cijfers en eindigt altijd op 071.

  • Veilige betaalpagina: In de mail staat een blauwe knop die verwijst naar rekening.infomedics.nl.

  • Geen bijlage met rekening: De volledige rekening met de zorgkosten wordt uit veiligheid nooit als bijlage meegestuurd.

  • Behandeldatum: Kijk goed naar de datum op de rekening. Ben je op dat moment echt bij deze zorgaanbieder geweest?

Meer informatie over de nepmails is te vinden op de site van Infomedics.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Expert over Odido-lek: 'Criminelen gaan gegevens gebruiken voor oplichting'
Expert over Odido-lek: 'Criminelen gaan gegevens gebruiken voor oplichting'
Boete voor huisafval ontvangen? Mogelijk zitten er criminelen achter
Boete voor huisafval ontvangen? Mogelijk zitten er criminelen achter
Deze sluwe pintruc bij supermarkten kost je honderden euro's
Deze sluwe pintruc bij supermarkten kost je honderden euro's
'AI-oplichting zo overtuigend dat acht op de tien het niet doorheeft'
'AI-oplichting zo overtuigend dat acht op de tien het niet doorheeft'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.