Zorgrekening in je mail? Pas op voor oplichting

Heb jij een mail gekregen over een 'openstaande vordering' van Infomedics? Betaal dan niet zomaar. Het bedrijf uit Almere waarschuwt dat er op dit moment valse e-mails rondgaan uit hun naam. Infomedics verstuurt rekeningen voor onder meer tandartsen, ggz en medisch-specialistische zorg. In de berichten wordt gevraagd om bedragen tussen ongeveer 115 en 157 euro over te maken.

Volgens het bedrijf zijn deze mails niet echt. Er zou geen datalek zijn geweest, maar criminelen zouden e-mailadressen hebben opgekocht en sturen nu berichten die sterk lijken op een officiële rekening.

Zo ziet de nepmail eruit

De phishingmail heeft als onderwerp 'Openstaande vordering - Infomedics'. Soms worden ook dossiernummers 67382 of 67385 genoemd om het bericht betrouwbaar te laten lijken. Ontvangers krijgen het verzoek om via een link direct te betalen.

Infomedics roept op om niet zomaar op links te klikken en geen geld over te maken.

Hoe controleer je of de mail wél echt is? Naam van uw zorgaanbieder : Op een echte rekening staat altijd duidelijk vermeld bij welke zorgverlener je bent geweest.

Persoonlijke aanhef : Infomedics spreekt je in de mail aan met je (achter)naam.

IBAN-nummer : Infomedics gebruikt alleen rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58.

Betalingskenmerk : Dit bestaat uit 14 cijfers en eindigt altijd op 071.

Veilige betaalpagina : In de mail staat een blauwe knop die verwijst naar rekening.infomedics.nl.

Geen bijlage met rekening : De volledige rekening met de zorgkosten wordt uit veiligheid nooit als bijlage meegestuurd.

Behandeldatum: Kijk goed naar de datum op de rekening. Ben je op dat moment echt bij deze zorgaanbieder geweest?

Meer informatie over de nepmails is te vinden op de site van Infomedics.