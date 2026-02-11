Deze sluwe pintruc bij supermarkten kost je honderden euro's

De politie waarschuwt op social media voor een nieuwe vorm van oplichting bij supermarkten. Bedelaars vragen of je een klein bedrag kan doneren voor hun zogenaamde gehandicapte kinderen, maar niks blijkt minder waar.

De donateur ziet namelijk niet dat het pinapparaat gemanipuleerd is. "In plaats van 5 euro wordt er ongemerkt 985 euro van je rekening afgeschreven. Wees alert en laat je niet verrassen", zo plaatst Politie Basisteam Centrum-Amstel op Facebook.

Op Instagram plaatst de politie Amsterdam dat ze de afgelopen weken meerdere meldingen hebben ontvangen in Nederland en Duitsland van deze oplichting. Ze adviseren om een donatie via een officiële website te doen van een goed doel.

Bankpasfraude is een sluwe methode waarmee criminelen proberen toegang te krijgen tot je bankrekening. In bovenstaande video leggen we je er meer over uit.