Aly (86) in PLUS Tubbergen opgelicht voor 2000 euro: 'Moet daar alles van betalen'

Aly Haasewinkel (86) kan het nog steeds niet geloven. Een nep-collectant heeft haar dinsdag in supermarkt PLUS in Tubbergen opgelicht voor 2000 euro. "Dat is heel veel geld. Daar moet de huur en ziektekosten vanaf", zegt Aly bedroefd tegen Hart van Nederland. Om haar financieel te steunen, is dochter Kitty Brown inmiddels een crowdfundingsactie gestart.

De man deed zich dinsdag in de supermarkt voor als iemand van een goed doel. Hij deed alsof hij niet kon praten en hield Aly een papier voor met de vraag te doneren. Op het vel stonden ook namen van mensen uit Tubbergen die eveneens zouden hebben gedoneerd.

Van 5 naar 2000 euro

Aly dacht dat ze 5 euro aan hem doneerde. "Hij liet dat ook op het schermpje zien. Na het pinnen is hij weggelopen", zegt Aly. Mensen om Aly heen werden argwanend. Toen is het balletje gaan rollen en bleek dat de nep-collectant haar had opgelicht en 2000 euro van haar rekening had gehaald.

PLUS heeft samen met Aly de bank gebeld. Toen bleek dat de 2000 euro naar een Duitse bankrekening is gegaan. "We hebben zoiets hier nog nooit meegemaakt", vertelt PLUS-medewerker Nienke Westra aan Hart van Nederland. "We hadden niet door dat de man deze bedoelingen had. Wij dachten dat hij gewoon een klant was."

In de war

Zoon Frank Haasewinkel laat aan Hart van Nederland weten dat zijn moeder niet naïef is en nog scherp van geest is, maar dat ze wel in de war is door het incident. "Ze kan het niet geloven. Ze is er continu mee bezig. Het is zielig dat iemand van 86 jaar dit moet overkomen", vertelt hij.

Dochter Kitty vult hem aan: "Hij stond bij haar in de lokale supermarkt en er stonden namen op het papier van mensen uit Tubbergen die ook zouden hebben gedoneerd. Ze had er dus niet zo bij nagedacht dat het foute boel kon zijn", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Vertrouwen kwijt

Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Die doet onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden. Wijkagent Murron Vorgers ziet dat oplichting bij ouderen een groot probleem is. Zij geeft jaarlijks ook voorlichting in de gemeente Tubbergen. "Ga niet in op een onbekende die om geld vraagt. Hij kan nog zo'n mooi praatje hebben, maar ga niet met onbekenden in zee", geeft ze als tip.

De bank onderzoekt op dit moment of Aly compensatie kan krijgen. Via de crowdfundingsactie is het geld inmiddels al bijna weer terug. Het vertrouwen in mensen is bij Aly echter nog ver te zoeken: "Ik ben het vertrouwen in de mensen kwijt. Wie kan ik nog vertrouwen?" vraagt ze zich af.