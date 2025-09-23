Twee mannen uit Wognum opgepakt voor grootschalige oplichting en witwassen

De politie heeft begin deze maand twee mannen uit Wognum, Noord-Holland, aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen. Zij zouden slachtoffers hebben benaderd om als geldezel te dienen en zo geld van bankhelpdeskfraude weg te sluizen.

Een geldezel is iemand die zijn bankrekening (of een nieuwe rekening) beschikbaar stelt in ruil voor geld. Vaak geeft zo iemand ook zijn pinpas af, zodat criminelen toegang hebben. In dit geval werden de rekeningen gebruikt als tussenrekening waar slachtoffers van bankhelpdeskfraude geld naar overmaakten. Dat geld werd vervolgens doorgesluisd naar andere, vooral buitenlandse, rekeningen om het uiteindelijk om te zetten in digitale valuta.

Hoe voorkom je dat jij zelf slachtoffer wordt van bankhelpdeskfraude? In onderstaande explainer legt Hart van Nederland het je uit:

1:37 Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude

Zwijgrecht

Na de aanhouding van de mannen heeft de politie meerdere doorzocht en spullen ter waarde van bij elkaar 150.000 euro in beslag genomen. Meerdere diverse cryptowallets zijn ook gevonden. De mannen zitten voorlopig 90 dagen vast en beroepen zich grotendeels op hun zwijgrecht.

Volgens de politie heeft het duo bij de tot nu toe slachtoffers ieder 50.000 tot 100.000 euro verkregen.