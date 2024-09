Banken luiden noodklok: veel jongeren kennen grote pakkans geldezels niet

Bijna een op de tien jongeren is ooit gevraagd om de pinpas of bankrekening uit te lenen aan criminelen, terwijl zeven op de tien jongeren niet weten dat de pakkans groot is. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op basis van een steekproef onder 258 Nederlanders van 18 tot en met 25 jaar. De banken starten donderdag een campagne om opnieuw te waarschuwen voor deze en andere vormen van fraude.

Iemand die een pinpas en bankrekening uitleent aan criminelen wordt een 'geldezel' genoemd. Criminelen proberen op allerlei manieren geld af te troggelen van mensen, bijvoorbeeld door zich voor te doen als bankmedewerker, door een malafide webwinkel te beginnen of door zich voor te doen als iemand anders om geld te vragen.

Wendy uit het Zuid-Hollandse Maasland raakte flink wat geld kwijt door Whatsappfraude. Ze liet het er echter niet bij zitten en lokte de oplichter meesterlijk in de val:

2:01 Wendy lokt Whatsapp-oplichter meesterlijk in de val

Een bekend voorbeeld is fraude via WhatsApp. Iemand doet zich dan voor als een vriend of familielid in nood en vraagt snel om geld. Criminelen laten het geld vervolgens storten op de bankrekening van de geldezel en halen het er zo snel mogelijk contant weer af.

Risico op strafblad en uitsluiting

"Veel jongeren beseffen niet dat het geld in veel gevallen regelrecht afkomstig is van slachtoffers van onlinefraude en dat geldezels aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade", zegt Marco Doeland van de NVB. "Dus je denkt makkelijk 50 euro te verdienen, maar moet vervolgens nog jaren duizenden euro's terugbetalen." Jongeren die hun rekening uitlenen, lopen het risico op een strafblad en op uitsluiting als klant. Een geldezel kan daardoor jarenlang geen bankrekening meer openen.

Volgens Doeland onderschatten jongeren de pakkans. "Als het slachtoffer van de fraude zich meldt bij de bank of politie, kan de bank direct zien naar wie het geld is overgemaakt. Dan loop je dus altijd tegen de lamp", zegt hij in een verklaring.

Pakkans van 100 procent

De politie herkent dat beeld en spreekt van een pakkans van 100 procent. "Als wij onderzoek doen na een aangifte van fraude of omdat we een fraudeur op het spoor zijn, komen we heel snel bij de geldezel uit. Dat is een kwestie van 'follow the money'", zegt Iris Koster van het team digitale criminaliteit van de politie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP