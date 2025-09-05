Drie mannen vast voor oplichting met nepflyers en collectebussen

Een 17-jarige jongen, een 20-jarige man en een 22-jarige man zijn opgepakt in een onderzoek naar nepcollectanten. De politie verdenkt ze van oplichting en witwassen. Ze schatten in dat de verdachten honderdduizenden euro's hebben verdiend door te collecteren voor een onbestaand doel.

De verdachten werkten met een grote groep nepcollectanten, vaak minderjarig. De politie benadrukt dat ook zij strafbaar zijn en dat het onderzoek naar hen nog loopt. Het collecteren gebeurde vaak in de buurt van supermarkten en openbaarvervoerstations, zoals Rotterdam Centraal.

Nepflyers en nagemaakte badges

De nepcollectanten spraken met nepflyers en nagemaakte badges voorbijgangers aan. Zij konden contant of met pin betalen. Het geld werd vervolgens naar persoonlijke rekeningen overgemaakt. De politie heeft het geld nog niet teruggevonden.

De collectanten mochten van elke opgehaalde 100 euro een behoorlijk bedrag houden, aldus de politie. Als ze een hoger bedrag ophaalden, kregen ze zelfs een bonus uitgekeerd. Bij verschillende donateurs werden soms hogere bedragen afgeschreven dan waarmee ze akkoord waren gegaan.

Tip van wijkagent

De politie heeft pintransacties en bankrekeningnummers verzameld. Ook zijn in de woningen van de verdachten collectebussen en pinapparaten in beslag genomen. Het ging onder meer om een woning aan de Vijverhofstraat in de Agniesebuurt. De politie kwam de verdachten op het spoor nadat een Rotterdamse wijkagent een aantal jongeren die zich voordeden als collectant had herkend.

