Honderden Nederlanders gedupeerd door sluwe oplichting via Booking.com

Honderden Nederlanders gedupeerd door sluwe oplichting via Booking.com

Tech-nieuws

Gisteren, 22:41

Booking.com kampt met een groot beveiligingslek. Dat meldt De Telegraaf woensdag. Hackers sturen via de chatfunctie berichtjes naar reizigers die een hotel hebben geboekt. In die berichten vragen ze om de creditcardbetaling opnieuw te doen. Honderden Nederlanders zijn hier al de dupe van geworden.

De criminelen weten inloggegevens te bemachtigen van hotels die op het boekingsplatform staan. Via deze officiële hotelaccounts sturen zij vervolgens berichten naar gasten. Die berichten lijken echt, omdat reizigers vaak kort na hun boeking via hetzelfde account een bericht krijgen met extra info, bijvoorbeeld over het inchecken.

Wie naar aanleiding van zo'n bericht opnieuw betaalt, maakt het geld in werkelijkheid over aan criminelen. Zij kunnen daarna ook bij persoonlijke contactgegevens komen.

Verdubbeling

Het probleem speelt in meerdere landen, maar ook Nederlanders trappen er massaal in. Volgens De Telegraaf is het aantal slachtoffers flink toegenomen. In 2024 kwamen er 89 meldingen binnen bij de Fraudehelpdesk. In 2025 staat de teller al op zo'n 200 meldingen.

