Let op: steeds meer reizigers opgelicht via Booking.com, schade loopt op

Fraude via de populaire boekingssite Booking.com gaat steeds verder. Het aantal meldingen van oplichting stijgt, terwijl ook de financiële schade per gedupeerde reiziger toeneemt, meldt het AD.

De Fraudehelpdesk, een organisatie die verschillende vormen van oplichting monitort, ontving vorig jaar 101 meldingen over fraude via Booking.com. In 34 van deze gevallen werd daadwerkelijk geld afhandig gemaakt, met een gemiddeld verlies van 854 euro per persoon. Dit betekent een aanzienlijke toename ten opzichte van 2023, toen er slechts dertig meldingen binnenkwamen. Daarbij waren dertien mensen hun geld kwijtgeraakt, met een gemiddeld schadebedrag van 484 euro per persoon.

Veel slachtoffers boekten via Booking.com een accommodatie en ontvingen daarna een misleidend bericht via het platform. In deze berichten, afkomstig van kwaadwillende oplichters, werd gevraagd om een zogenaamde verificatie van betaal- of persoonsgegevens. Hierdoor gaven reizigers onbedoeld gevoelige informatie vrij, zoals hun creditcardgegevens.