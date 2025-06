Booking.com ontkent te dure hotels na massaclaim Consumentenbond

Booking.com laat zich niet zomaar wegzetten als prijsopdrijver. Het bedrijf komt met een duidelijke reactie op de zware beschuldigingen van de Consumentenbond en stichting Consumenten Competition Claims. Volgens hen zou de populaire hotelboekingssite jarenlang de prijzen kunstmatig hoog hebben gehouden.

"We hebben ons altijd ingezet om reizigers de best mogelijke prijzen en een transparante boekingservaring te bieden en verwerpen alle beweringen die het tegendeel suggereren", aldus Booking.com in een schriftelijke reactie.

"Momenteel zijn we de inhoud van deze claim aan het beoordelen en zullen daarop reageren. Hoewel prijspariteitsclausules inmiddels in heel Europa zijn verwijderd, zijn we van mening dat deze clausules consumenten hebben geholpen om overal toegang te krijgen tot scherpe prijzen."

Honderden miljoenen euro's schade

De Consumentenbond is echter overtuigd van haar zaak. De organisatie stelt dat Booking.com concurrentieregels heeft geschonden en daarom honderden miljoenen euro’s aan schade heeft veroorzaakt. Consumenten zouden volgens de bond per persoon tussen de tientallen en enkele honderden euro’s zijn misgelopen.

De claim leidt tot flinke drukte. De website van de Consumentenbond lag donderdagochtend zelfs tijdelijk plat door het hoge aantal aanmeldingen van mensen die zich willen aansluiten bij de massaclaim.

Hart van Nederland/ANP