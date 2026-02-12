Boete voor huisafval ontvangen? Mogelijk zitten er criminelen achter

De politie van Amsterdam waarschuwt voor een nieuwe oplichtingstruc. Er gaan nepbrieven rond die zogenaamd afkomstig zijn van de gemeente. De ontvanger van de brief wordt gesommeerd een boete te voldoen voor het verkeerd aanbieden van huisafval.

Eerder sloegen criminelen massaal toe met WhatsApp-fraude, in deze video wordt uitgelegd hoe dat in z'n werk gaat:

1:37 Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude

De laatste tijd vliegen de oplichtingstrucs je om de oren. En ook deze is een gehaaide. In deze brief van oplichters afkomstig staat dat je een boete moet betalen vanwege het verkeerd aanbieden van huisafval. Je zal de boete moeten betalen via een QR-code. De brief lijkt te zijn verzonden door handhavers van de gemeente, maar dit is dus niet zo.

Scan QR-code niet

De politie adviseert niet zomaar naar een website met een betaallink en scan geen QR-code uit zulke soort brieven. Mocht je twijfelen of je de boete moet betalen laat de politie weten dat je contact kan opnemen met de gemeente van Amsterdam.