Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Boete voor huisafval ontvangen? Mogelijk zitten er criminelen achter

Boete voor huisafval ontvangen? Mogelijk zitten er criminelen achter

Crime

Vandaag, 12:56

Link gekopieerd

De politie van Amsterdam waarschuwt voor een nieuwe oplichtingstruc. Er gaan nepbrieven rond die zogenaamd afkomstig zijn van de gemeente. De ontvanger van de brief wordt gesommeerd een boete te voldoen voor het verkeerd aanbieden van huisafval.

Eerder sloegen criminelen massaal toe met WhatsApp-fraude, in deze video wordt uitgelegd hoe dat in z'n werk gaat:

Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude
1:37

Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude

De laatste tijd vliegen de oplichtingstrucs je om de oren. En ook deze is een gehaaide. In deze brief van oplichters afkomstig staat dat je een boete moet betalen vanwege het verkeerd aanbieden van huisafval. Je zal de boete moeten betalen via een QR-code. De brief lijkt te zijn verzonden door handhavers van de gemeente, maar dit is dus niet zo.

Scan QR-code niet

De politie adviseert niet zomaar naar een website met een betaallink en scan geen QR-code uit zulke soort brieven. Mocht je twijfelen of je de boete moet betalen laat de politie weten dat je contact kan opnemen met de gemeente van Amsterdam.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Deze sluwe pintruc bij supermarkten kost je honderden euro's
Deze sluwe pintruc bij supermarkten kost je honderden euro's

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.