Meerderheid Nederlanders ziet geen toekomst voor NSC zonder Omtzigt

Het vertrek van Pieter Omtzigt uit de landelijke politiek zou wel eens desastreus kunnen voor zijn partij NSC. Slechts 3 procent van de Nederlanders zegt de partij na zijn vertrek nog te overwegen, terwijl dat met Omtzigt aan het roer nog 9 procent was. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland.

De steun voor NSC zonder Omtzigt is flinterdun. Slechts 31 procent van de ondervraagden vindt dat de partij ook zonder hem moet doorgaan. Zelfs onder de mensen die bij de laatste verkiezingen op NSC stemden is dat percentage niet veel hoger: 42 procent. Ruim een derde van de Nederlanders (39 procent) vindt dat de partij beter kan worden opgeheven, en een vijfde (21 procent) ziet meer in een fusie met het CDA.

Niet volledig herstellen van burn-out

Omtzigt zelf liet vrijdag weten per direct te stoppen als Kamerlid en de landelijke politiek te verlaten. In een persoonlijke video op sociale media verklaarde hij dat het hem “door de dynamiek van de Haagse politiek” niet lukt om volledig te herstellen van zijn burn-out. “De tol daarvan is best groot geweest.” Hij zat al twee keer eerder thuis met dezelfde klachten. Echt herstel daarvan "lukt gewoon niet in de hectiek van de huidige Haagse politiek".

In zijn verklaring op de NSC-website schrijft hij dat hij zich nu volledig wil richten op zijn gezondheid en zijn gezin. Nicolien van Vroonhoven neemt het fractievoorzitterschap over.

Omtzigt als politicus nog wel gewaardeerd

Omtzigt zat ruim 21 jaar in de Tweede Kamer, eerst voor het CDA en later met zijn eigen partij NSC. Zijn doorbraak kwam vooral door zijn vasthoudendheid in het blootleggen van het toeslagenschandaal, waar 63 procent van de Nederlanders hem nog altijd om roemt. Zijn vertrek wordt politiek breed betreurd, maar niet door de meerderheid van het volk: slechts 28 procent noemt zijn vertrek een gemis. Onder de NSC-stemmers ligt dat een stuk hoger: 58 procent.

Ondanks de verdeeldheid over zijn afscheid, krijgt Omtzigt als politicus nog wel een voldoende van de meerderheid: Ruim de helft (58 procent) geeft zijn optreden als politicus een voldoende of hoger.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!