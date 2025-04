Pieter Omtzigt stopt als NSC-Kamerlid en verlaat landelijke politiek

Pieter Omtzigt stopt als Kamerlid en verlaat per direct de landelijke politiek. Dat laat de NSC-politicus weten in een video die hij op X heeft geplaatst. De leider en oprichter van regeringspartij Nieuw Sociaal Contract (NSC) zegt dat het hem, 'door de dynamiek van de Haagse politiek', niet lukt om volledig te herstellen van een burn-out. Hij draagt het fractievoorzitterschap naar eigen zeggen "vol vertrouwen" over aan Nicolien van Vroonhoven.

Omtzigt zat ruim 21 jaar in de Tweede Kamer, eerst voor het CDA, later als onafhankelijk parlementariër en sinds december 2023 als leider van zijn eigen partij NSC. "De tol daarvan is best groot geweest", erkent hij. Omtzigt zat al twee keer thuis met een burn-out. Echt herstel daarvan "lukt gewoon niet in de hectiek van de huidige Haagse politiek".

In een verklaring op de NSC-site laat hij verder weten dat hij ervoor kiest om zijn gezin voorop te stellen en zich te richten op zijn gezondheid.

Toeslagenaffaire

Met name met zijn vasthoudendheid bij het blootleggen van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag dwong Omtzigt veel respect af. Zijn eigengereidheid bracht hem tegelijkertijd in conflict met zijn eigen CDA, dat destijds in de regering zat. Toen hij zich door de partij niet langer gesteund voelde, ging hij bijna vier jaar geleden zijn eigen weg.

Niet lang daarvoor was hij nog kandidaat geweest voor het partijleiderschap. Hij verloor die verkiezing nipt van toenmalig vicepremier Hugo de Jonge. Maar toen die afhaakte omdat hij het lijsttrekkerschap in coronatijd niet langer kon combineren met zijn taken als zorgminister, wees het partijbestuur Wopke Hoekstra aan als vervanger in plaats van Omtzigt.

Ruim twee jaar na zijn breuk met het CDA richtte Omtzigt NSC op. De nieuwe partij, met bestaanszekerheid en goed bestuur als speerpunten, behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 twintig zetels. NSC stapte na een bij vlagen moeizame formatie in een rechts kabinet met PVV, VVD en BBB.

Lof voor Omtzigt

Nicolien van Vroonhoven, met wie hij de afgelopen periode het fractievoorzitterschap deelde, neemt zijn taken over. In een verklaring laat zij weten dat ze Omtzigt gaan missen: "Van heel dichtbij heb ik gezien hoe oprecht, hoe intens en hoe gewetensvol hij zich inzet voor mensen die het moeilijk hebben en in het nauw gedreven zijn. Pieter heeft met al die mensen die hij op de been heeft weten te krijgen de Nederlandse politiek veranderd."

Ook spreekt Van Vroonhoven haar bewondering uit voor hoe Omtzigt een nieuwe partij uit de grond heeft gestampt. "Nu gaan we onze weg verder zonder Pieter. Dat doen we met zijn inspiratie en gedrevenheid. Het is zijn gedachtengoed wat ons verbindt. En dat zullen wij als NSC-fractie verder brengen. Met moed en met vertrouwen. Ik hoop dat Pieter goed tot rust komt en op krachten kan komen."