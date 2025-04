Politiek reageert massaal op vertrek Omtzigt: 'Moedig maar spijtig besluit'

De reacties vanuit politiek Den haag stromen binnen na het besluit van van NSC-leider Pieter Omtzigt om de Haagse politiek te verlaten. Niet alleen de leiders van de drie andere coalitiepartijen maar ook de premier en andere politici laten van zich horen.

Minister-president Dick Schoof vindt het "een moedig maar spijtig besluit" dat NSC-leider Pieter Omtzigt de landelijke politiek verlaat. "Den Haag verliest een bevlogen en gepassioneerd Kamerlid, een echte volksvertegenwoordiger", aldus de premier op X. "Namens het hele kabinet wens ik Pieter de welverdiende rust die hij nodig heeft voor zijn herstel."

Ook de leiders van de drie andere coalitiepartijen respecteren het besluit van Omtzigt: "Veel respect Pieter voor alles wat je gedaan hebt voor Nederland en voor de samenwerking. Ik wens je het allerbeste toe", laat Geert Wilders van de grootste regeringspartij PVV op X weten.

VVD'er Dilan Yesilgöz zegt op hetzelfde medium: "Dank voor de samenwerking Pieter. En voor wat je als Kamerlid allemaal gedaan hebt. Ik wens je het allerbeste voor de toekomst".

Caroline van der Plas van BBB vindt het goed dat Omtzigt voor zijn gezin en gezondheid kiest. "Veel dank voor alles wat je hebt betekend voor veel mensen in Nederland. Met name de mensen in de knel en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Het ga je goed. Ik wens je het allerbeste en dank voor de samenwerking", laat ze weten.

Oppositie bedankt Omtzigt

Ook vanuit de oppositie is er respect voor de keuze van Omtzigt. De leider van de grootste oppositiepartij, Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), zegt dat Omtzigt "een moedig besluit neemt dat respect verdient."

D66-leider Rob Jetten bedankt Omtzigt voor zijn jarenlange inzet voor Nederland. "Je was een gedreven parlementariër met een scherp oog voor rechtvaardigheid en controlerende macht. Het ga je goed."

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt het een 'dapper besluit', laat hij op X weten: "Zoveel gedaan voor ouders en kinderen in toeslagenschandaal. Voor mensen in de WIA, problemen met UWV, met LongCovid, en zoveel onderwerpen die mensen hard raken. Juist de momenten dat mensen de politiek nodig hebben."

Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren bedankt via een bericht op X ook de "tomeloze inzet van Pieter voor de toeslagenouders en hun kinderen. Met jou verliest de Kamer een hartelijke en zeer kundige collega. Veel geluk en goed herstel gewenst."

Ook voormalig SP-Kamerlid Renske Leijten, met wie Omtzigt de toeslaggenaffaire aan het licht bracht laat van zich horen: