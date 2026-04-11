Komst 'zelfrijdende' Tesla's stuit op weerstand bij veel Nederlanders

Vandaag, 20:07
De komst van 'zelfrijdende' Tesla's naar Nederland zorgt voor flinke verdeeldheid. Nu de RDW groen licht heeft gegeven, blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders daar weinig vertrouwen in heeft.
Uit representatief onderzoek onder 2.630 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 55 procent tegen de toelating van Tesla's met FSD Supervised is. 37 procent steunt het besluit en 8 procent heeft geen mening. Vrouwen zijn vaker kritisch: 60 procent is tegen, tegenover 49 procent van de mannen.
Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!
Nederland is het eerste land in Europa waar toestemming is gegeven voor Full Self Driving Supervised, oftewel 'volledig zelfrijdend onder toezicht'.
De term 'zelfrijdend' klinkt alsof de auto alles zelf doet, maar dat ligt anders. Het systeem van Tesla kan veel taken overnemen, zoals sturen, remmen en navigeren, maar de bestuurder moet altijd blijven opletten.
De auto controleert dat ook actief. Via sensoren wordt gekeken of je nog alert bent. Let je niet goed op, dan krijg je eerst waarschuwingen. Blijf je die negeren, dan schakelt het systeem zichzelf tijdelijk uit. De verantwoordelijkheid ligt dus nog steeds bij de bestuurder, benadrukt de RDW.
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.
