Komst 'zelfrijdende' Tesla's stuit op weerstand bij veel Nederlanders

De komst van 'zelfrijdende' Tesla's naar Nederland zorgt voor flinke verdeeldheid. Nu de RDW groen licht heeft gegeven, blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders daar weinig vertrouwen in heeft.

Uit representatief onderzoek onder 2.630 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 55 procent tegen de toelating van Tesla's met FSD Supervised is. 37 procent steunt het besluit en 8 procent heeft geen mening. Vrouwen zijn vaker kritisch: 60 procent is tegen, tegenover 49 procent van de mannen.

Wat is FSD Supervised?

Nederland is het eerste land in Europa waar toestemming is gegeven voor Full Self Driving Supervised, oftewel 'volledig zelfrijdend onder toezicht'.

De term 'zelfrijdend' klinkt alsof de auto alles zelf doet, maar dat ligt anders. Het systeem van Tesla kan veel taken overnemen, zoals sturen, remmen en navigeren, maar de bestuurder moet altijd blijven opletten.

De auto controleert dat ook actief. Via sensoren wordt gekeken of je nog alert bent. Let je niet goed op, dan krijg je eerst waarschuwingen. Blijf je die negeren, dan schakelt het systeem zichzelf tijdelijk uit. De verantwoordelijkheid ligt dus nog steeds bij de bestuurder, benadrukt de RDW.