Primeur: zelfrijdende Tesla mag de Nederlandse weg op

Tesla-rijders mogen binnenkort zonder handen aan het stuur door het verkeer. De RDW heeft het geavanceerde rijhulpsysteem Full Self-Driving (Supervised) goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Nederland is daarmee het eerste land in Europa waar dit systeem wordt toegelaten.

De functie wordt de komende dagen via een software-update beschikbaar gemaakt voor Tesla-eigenaren. Automobilisten moeten daar wel voor betalen en blijven zelf verantwoordelijk voor wat er op de weg gebeurt.

Volgens Tesla helpt het systeem bij druk verkeer en neemt het stressvolle momenten over, zoals sturen en navigeren in de stad. Toch is het geen volledig zelfrijdende auto. Als een bestuurder niet goed oplet, geeft de auto eerst een waarschuwing. Wordt daar niet op gereageerd, dan schakelt het systeem zichzelf uit.

De RDW benadrukt: "Het is een rijhulpsysteem en de bestuurder blijft verantwoordelijk en moet altijd controle houden." De instantie heeft het systeem uitgebreid getest, zowel op de testbaan als op de openbare weg.

Stadsverkeer

Andere merken hebben al vergelijkbare systemen op de snelweg, zoals BMW en Ford. Het Tesla-systeem gaat een stap verder doordat het ook in stadsverkeer kan worden gebruikt.

In de Verenigde Staten ligt het systeem onder vuur na meldingen van verkeersovertredingen en ongelukken. Volgens de RDW is de Nederlandse versie anders, onder meer door aangepaste software. Met de goedkeuring in Nederland kan Tesla het systeem hier nu uitrollen. De RDW wil later ook toestemming aanvragen voor de rest van de Europese Unie. Daar moeten andere landen nog over stemmen.